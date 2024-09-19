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«Сити» не проигрывает в ЛЧ 24 матча подряд в основное время. До рекорда «МЮ» – 1 игра

«Манчестер Сити» близок к повторению рекорда «МЮ» в Лиге чемпионов.

«Горожане» сыграли вничью с «Интером» в 1-м туре ЛЧ (0:0).

Команда Пепа Гвардиолы в главном европейском турнире не проигрывает в основное время 24 матча. В прошлом сезоне «Сити» уступил «Реалу» в 1/4 финала в серии пенальти (1:1, 3:4 по пенальти).

«Сити» остался один матч до повторения рекорда «Манчестер Юнайтед», установленного в 2007 и 2008 годах – 25 игр без поражений.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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logoПеп Гвардиола
рекорды
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