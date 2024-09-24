Гвардиола о де Брюйне: «У него дискомфорт в ногах. Кевин не будет долго отсутствовать»
Пеп Гвардиола дал обнадеживающий прогноз относительно травмы Кевина де Брюйне.
33-летний хавбек сборной Бельгии получил повреждение в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» с «Интером» (0:0). Кевин общался с медицинскими работниками со слезами на глазах и был заменен в перерыве.
«Не думаю, что он выбыл надолго. Не могу сказать, как долго он не будет играть.
Не знаю насчет «Ньюкасла», но он не будет долго отсутствовать. У него дискомфорт в ногах», – сказал главный тренер «Ман Сити» Гвардиола после игры с «Арсеналом» (2:2).
Де Брюйне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах АПЛ в этом сезоне. Его статистика – здесь.
24 сентября «горожане» сыграют с «Уотфордом» в Кубке лиги, 28-го – с «Ньюкаслом» в АПЛ. На 1 октября намечен матч Лиги чемпионов со «Слованом».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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