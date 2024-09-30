Okko покажет «Арсенал» – «ПСЖ» с тифлокомментарием для людей с нарушениями зрения. Матч «Бавария» – «Астон Вилла» прокомментируют Стогниенко и его дочь
Встреча второго тура Лиги чемпионов пройдет 1 октября.
На Okko будет доступна дополнительная звуковая дорожка для пользователей с нарушениями зрения. Тифлокомментарий, дополняющий визуальную информацию, позволит следить за знаковыми футбольными матчами болельщикам с нарушением зрительных функций.
Игра также будет доступна с основной дорожкой аудиодорожкой и интершумом.
2 октября Okko покажет встречу «Астон Вилла» – «Бавария» с семейным комментарием от Владимира Стогниенко и его дочери Екатерины. Дорожка с семейным комментарием обогатит аудиторию футбольных трансляций, предлагая альтернативный и более свободный взгляд на игру.
«В новом сезоне Okko будет экспериментировать с форматами контента и его подачей. Мы стремимся сделать футбол доступным для широкой аудитории, потому что верим, футбол – это для всех», – заявил шеф-редактор Okko Спорт Владимир Стогниенко.
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