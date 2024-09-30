Скоулз об «МЮ»: «Выглядят как команда без тренера. Непонятно, как они будут играть – на контрактах, от обороны или владеть мячом. Этому уже больше двух лет»
Пол Скоулз раскритиковал «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Тоттенхэма».
Манкунианцы уступили лондонцам (0:3) в 6-м туре АПЛ. Команда Эрика тен Хага играла в меньшинстве с 42-й минуты матча после удаления Бруну Фернандеша.
«Непонятно, как они будут играть.
Неизвестно, как они будут подходить к играм, будут ли они играть на контратаках или отсиживаться глубоко в обороне, попытаются ли владеть мячом. Мы понятия не имеем. Они выглядят как футбольная команда без тренера.
Этому уже два с небольшим года... С первой недели, когда пришел Эндж Постекоглу, мы, вероятно, знали, что будет делать «Тоттенхэм», и они продолжают это по сей день.
[В «Юнайтед»] мы прошли два с небольшим года [с тен Хагом], и, как я уже сказал, это нетренированная команда», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью SuperSport.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Team Talk
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