Реднапп о 0:3: «МЮ» выглядел жалко, играл как будто в гостях, позор. Тен Хаг не может жаловаться, клуб потратил более 600 млн фунтов и купил ему защитников»
Джейми Реднапп оценил выступление «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» (0:3).
«Манчестер Юнайтед» выглядел жалко, без уверенности, без идентичности, они играли как будто в гостях.
Дело доходит до того, что начинаешь сочувствовать тренеру. Он выглядит совершенно растерянным и не может мотивировать команду.
Для «Тоттенхэма» это было слишком просто, они играли уверенно, спокойно. «Манчестер Юнайтед» движется назад, и тренер больше не может жаловаться. Они потратили более 600 миллионов фунтов и купили ему защитников, которых он просил.
Они на самом дне, и я не вижу, куда они могут идти дальше. Это позор, потому что клуб такого уровня не должен показывать такие результаты. Нельзя так легко проигрывать, для меня это было самым неприятным моментом», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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