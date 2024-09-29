Реднапп о 0:3: «МЮ» выглядел жалко, играл как будто в гостях, позор. Тен Хаг не может жаловаться, клуб потратил более 600 млн фунтов и купил ему защитников»

Джейми Реднапп оценил выступление «МЮ» в матче с «Тоттенхэмом» (0:3).

«Манчестер Юнайтед » выглядел жалко, без уверенности, без идентичности, они играли как будто в гостях.

Дело доходит до того, что начинаешь сочувствовать тренеру. Он выглядит совершенно растерянным и не может мотивировать команду.

Для «Тоттенхэма » это было слишком просто, они играли уверенно, спокойно. «Манчестер Юнайтед» движется назад, и тренер больше не может жаловаться. Они потратили более 600 миллионов фунтов и купили ему защитников, которых он просил.

Они на самом дне, и я не вижу, куда они могут идти дальше. Это позор, потому что клуб такого уровня не должен показывать такие результаты. Нельзя так легко проигрывать, для меня это было самым неприятным моментом», – сказал бывший полузащитник сборной Англии.