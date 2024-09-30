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  • Алан Ширер: «МЮ» охренеть как ужасен. Каков их план? Просто бардак. Игроки должны взять ответственность, они не могут прятаться за спиной тен Хага»
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Алан Ширер: «МЮ» охренеть как ужасен. Каков их план? Просто бардак. Игроки должны взять ответственность, они не могут прятаться за спиной тен Хага»

Алан Ширер раскритиковал «Ман Юнайтед» после разгрома от «Тоттенхэма» (0:3).

«Тоттенхэм» как команда был намного лучше. Они хотели победить больше, чем «МЮ». «МЮ» был ужасен, хаотичен, команде повезло, что они пропустили только три.

Что они такое? Может ли кто-нибудь описать мне, что такое «МЮ»? Какова их система, каков их план? Они сидят в защите? Они атакуют? Они прессингуют? Я понятия не имею. Это просто бардак.

Они идут на 12-м месте в АПЛ. Это значит не то, что они нестабильны – это значит, что они охренеть как ужасны.

Игроки должны брать на себя ответственность. Они не могут прятаться за спиной тренера. Тренер принимает на себя всю критику каждую неделю, когда результата нет. Там есть игроки, на которых смотришь и думаешь: «Да ладно, это все, на что ты способен?»

Они в километрах от того, чтобы восприниматься в АПЛ как сила. Идентичности нет», – заявил бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии в подкасте The Rest Is Football.

«МЮ» сгорел 0:3 «Тоттенхэму». 12-е место и лишь 5 голов (как у «Ипсвича»): терпение боссов скоро кончится

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoАлан Ширер
logoТоттенхэм
logoЭрик тен Хаг
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