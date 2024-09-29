Невилл о 0:3: «Одна из худших игр «МЮ» при тен Хаге. Отвратительное выступление и по самоотдаче, и по качеству. «Тоттенхэм» был великолепен»
Гари Невилл раскритиковал качество игры «МЮ» в матче против «Тоттенхэма» (0:3).
«На этой неделе давление возрастет – оно будет зверским. Это был плохой день для тен Хага, очень плохой.
Одно из худших выступлений, которые я видел при тен Хаге – и это о многом говорит. Это действительно плохо.
Надо отдать должное «Тоттенхэму», они были великолепны. Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали судью, но это даже не половина истории.
Главное – это первый тайм. Он не возник из ниоткуда, но сегодня они показали свою самую худшую игру. Это было отвратительное выступление как по самоотдаче, так и по качеству игры, и в ближайшую неделю этой команде предстоит ответить на множество вопросов», – сказал бывший защитник «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости