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  • Невилл о 0:3: «Одна из худших игр «МЮ» при тен Хаге. Отвратительное выступление и по самоотдаче, и по качеству. «Тоттенхэм» был великолепен»
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Невилл о 0:3: «Одна из худших игр «МЮ» при тен Хаге. Отвратительное выступление и по самоотдаче, и по качеству. «Тоттенхэм» был великолепен»

Гари Невилл раскритиковал качество игры «МЮ» в матче против «Тоттенхэма» (0:3).

«На этой неделе давление возрастет – оно будет зверским. Это был плохой день для тен Хага, очень плохой.

Одно из худших выступлений, которые я видел при тен Хаге – и это о многом говорит. Это действительно плохо.

Надо отдать должное «Тоттенхэму», они были великолепны. Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистали судью, но это даже не половина истории.

Главное – это первый тайм. Он не возник из ниоткуда, но сегодня они показали свою самую худшую игру. Это было отвратительное выступление как по самоотдаче, так и по качеству игры, и в ближайшую неделю этой команде предстоит ответить на множество вопросов», – сказал бывший защитник «МЮ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoГари Невилл
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoЭрик тен Хаг
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