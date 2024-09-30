В сторону Куртуа прилетел еще один предмет в конце матча с «Атлетико» – Карвахаль выбросил его. Арбитр должен был бы окончательно прервать игру, если бы увидел это (Marca)

Действия Даниэля Карвахаля позволили доиграть матч «Атлетико» и «Реала».

В игре восьмого тура Ла Лиги (1:1) болельщики «матрасников» бросали предметы во вратаря гостей Тибо Куртуа. Матч был приостановлен и возобновился через 15 минут.

Как сообщает Marca, за несколько минут до конца игры в сторону ворот Куртуа прилетел еще один предмет. Защитник «Реала» Карвахаль поднял его выбросил слова, не сообщив судье Матео Бускетсу Ферреру.

Если бы судья увидел брошенный предмет, в соответствии с протоколом он был бы вынужден окончательно прервать матч. Утверждается, что Даниэль знал об этом.

«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)

«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF