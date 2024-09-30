В сторону Куртуа прилетел еще один предмет в конце матча с «Атлетико» – Карвахаль выбросил его. Арбитр должен был бы окончательно прервать игру, если бы увидел это (Marca)
В игре восьмого тура Ла Лиги (1:1) болельщики «матрасников» бросали предметы во вратаря гостей Тибо Куртуа. Матч был приостановлен и возобновился через 15 минут.
Как сообщает Marca, за несколько минут до конца игры в сторону ворот Куртуа прилетел еще один предмет. Защитник «Реала» Карвахаль поднял его выбросил слова, не сообщив судье Матео Бускетсу Ферреру.
Если бы судья увидел брошенный предмет, в соответствии с протоколом он был бы вынужден окончательно прервать матч. Утверждается, что Даниэль знал об этом.
«Атлетико» могут наказать частичным закрытием трибун на 2-3 матча. В игре с «Реалом» фанаты бросали предметы на поле (Marca)
«Сдохни, Куртуа» кричали фанаты «Атлетико» перед тем, как начали кидать предметы во вратаря «Реала». Ла Лига пожалуется на это в RFEF
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