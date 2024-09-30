Президент Аргентины о Месси: «Лучший футболист всех времен. Люди могут быть хороши в одной области, но не во всем. Но он такой, поэтому Лео невероятен»

Президент Аргентины назвал Лионеля Месси лучшим футболистом всех времен.

«Я очень сильно симпатизирую Месси. Хотя о нем говорили всякое, я всегда утверждал, что он лучший футболист всех времен.

Люди могут быть хороши в одной области, но не во всем. Но он лучший во всем. Месси невероятен, потому что нет такого человека, который может быть лучшим во всем», – заявил Хавьер Милей в интервью Сусане Хименес.

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