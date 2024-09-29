Месси изобразил Железного человека, празднуя гол «Шарлотт». Он сделал это для своих детей

Лионель Месси изобразил Железного человека, празднуя гол «Шарлотт».

Забив на 67-й минуте, форвард «Интер Майами» сложил руки по бокам, ладонями вниз, и начал поднимать пятки – как Железный человек. Празднуя, Месси смотрел на своих детей на трибунах.

Празднования, вдохновленные персонажами Marvel, начались во время первого сезона Месси в «Интер Майами» год назад. Ранее Месси праздновал голы в стиле Тора, скрестив руки на груди, как Черная пантера и выстреливая паутиной, как Человек-паук.

Фото: x.com/ESPNFC