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Месси изобразил Железного человека, празднуя гол «Шарлотт». Он сделал это для своих детей

Лионель Месси изобразил Железного человека, празднуя гол «Шарлотт».

Забив на 67-й минуте, форвард «Интер Майами» сложил руки по бокам, ладонями вниз, и начал поднимать пятки – как Железный человек. Празднуя, Месси смотрел на своих детей на трибунах.

Празднования, вдохновленные персонажами Marvel, начались во время первого сезона Месси в «Интер Майами» год назад. Ранее Месси праздновал голы в стиле Тора, скрестив руки на груди, как Черная пантера и выстреливая паутиной, как Человек-паук.

Фото: x.com/ESPNFC

Опубликовано: Sports
Источник: USA Today
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
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