Месси изобразил Железного человека, празднуя гол «Шарлотт». Он сделал это для своих детей
Лионель Месси изобразил Железного человека, празднуя гол «Шарлотт».
Забив на 67-й минуте, форвард «Интер Майами» сложил руки по бокам, ладонями вниз, и начал поднимать пятки – как Железный человек. Празднуя, Месси смотрел на своих детей на трибунах.
Празднования, вдохновленные персонажами Marvel, начались во время первого сезона Месси в «Интер Майами» год назад. Ранее Месси праздновал голы в стиле Тора, скрестив руки на груди, как Черная пантера и выстреливая паутиной, как Человек-паук.
Фото: x.com/ESPNFC
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