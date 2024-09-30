«У тен Хага словесный понос. Я не знаю, какой матч он смотрел». Саттон о комментариях тренера после 0:3 от «Тоттенхэма»
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Тоттенхэмом» (0:3) в 6-м туре АПЛ.
После игры тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил: «Ранний гол повлиял на уверенность «МЮ», но моменты были даже после красной карточки. Фол не тянул на удаление».
Бывший нападающий «Челси» раскритиковал эти слова, а также то, что игроки «МЮ» сделали круг почета для болельщиков на домашнем стадионе после игры.
«У тен Хага словесный понос. Я не знаю, какой матч он смотрел.
Круг в конце – это круг для неудачников», – заявил Саттон в эфире BBC.
Тен Хаг про увольнение: «Не думаю об этом. Мы все летом приняли решение остаться вместе, все знают, что нужно время. Мы в одной лодке: владельцы, менеджеры, тренеры, игроки»
Тен Хаг про 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Удаление изменило игру. Счет был всего 0:1, «МЮ» мог совершить камбэк»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий