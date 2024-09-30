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  • «У тен Хага словесный понос. Я не знаю, какой матч он смотрел». Саттон о комментариях тренера после 0:3 от «Тоттенхэма»
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«У тен Хага словесный понос. Я не знаю, какой матч он смотрел». Саттон о комментариях тренера после 0:3 от «Тоттенхэма»

Крис Саттон заявил, что у Эрика тен Хага «словесный понос».

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Тоттенхэмом» (0:3) в 6-м туре АПЛ.

После игры тренер манкунианцев Эрик тен Хаг заявил: «Ранний гол повлиял на уверенность «МЮ», но моменты были даже после красной карточки. Фол не тянул на удаление».

Бывший нападающий «Челси» раскритиковал эти слова, а также то, что игроки «МЮ» сделали круг почета для болельщиков на домашнем стадионе после игры.

«У тен Хага словесный понос. Я не знаю, какой матч он смотрел.

Круг в конце – это круг для неудачников», – заявил Саттон в эфире BBC.

Тен Хаг про увольнение: «Не думаю об этом. Мы все летом приняли решение остаться вместе, все знают, что нужно время. Мы в одной лодке: владельцы, менеджеры, тренеры, игроки»

Тен Хаг про 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Удаление изменило игру. Счет был всего 0:1, «МЮ» мог совершить камбэк»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
Крис Саттон
logoЭрик тен Хаг
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