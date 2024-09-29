Тен Хаг про увольнение: «Не думаю об этом. Мы все летом приняли решение остаться вместе, все знают, что нужно время. Мы в одной лодке: владельцы, менеджеры, тренеры, игроки»
Эрик тен Хаг высказался о перспективе ухода из «Манчестер Юнайтед».
«Я об этом не думаю. Мы все летом приняли решение остаться вместе – группа совладельцев, руководящая группа. Также мы определили, проведя тщательный анализ, что нашей организации нужно улучшить, как выстроить состав.
Все решения принимаются совместно, также все знают, что потребуется определенное время. Мы все в одной лодке: владельцы, менеджеры, тренерский штаб, футболисты», – сказал главный тренер «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Mirror
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