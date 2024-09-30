«МЮ» не уволит тен Хага в ближайшее время. Боссы клуба поддерживают тренера (The Telegraph)

Эрик тен Хаг сохранит пост тренера «Манчестер Юнайтед» на ближайшие мати.

В воскресенье манкунианцы были разгромлены «Тоттенхэмом» (0:3) в 6-м туре АПЛ . «МЮ» занимает 12-е место в чемпионате, набрав 7 очков.

Тем не менее в клубе не планируют немедленную смену тренера, сообщает The Telegraph. Руководство «Манчестер Юнайтед » сосредоточено на поддержке тен Хага , его штаба и игроков в трудный момент.

Тен Хаг будет руководить командой как минимум в ближайших матчах с «Порту » в Лиге Европы и «Астон Виллой» в АПЛ.

«МЮ» сгорел 0:3 «Тоттенхэму». 12-е место и лишь 5 голов (как у «Ипсвича»): терпение боссов скоро кончится