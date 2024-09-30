«МЮ» не уволит тен Хага в ближайшее время. Боссы клуба поддерживают тренера (The Telegraph)
Эрик тен Хаг сохранит пост тренера «Манчестер Юнайтед» на ближайшие мати.
В воскресенье манкунианцы были разгромлены «Тоттенхэмом» (0:3) в 6-м туре АПЛ. «МЮ» занимает 12-е место в чемпионате, набрав 7 очков.
Тем не менее в клубе не планируют немедленную смену тренера, сообщает The Telegraph. Руководство «Манчестер Юнайтед» сосредоточено на поддержке тен Хага, его штаба и игроков в трудный момент.
Тен Хаг будет руководить командой как минимум в ближайших матчах с «Порту» в Лиге Европы и «Астон Виллой» в АПЛ.
«МЮ» сгорел 0:3 «Тоттенхэму». 12-е место и лишь 5 голов (как у «Ипсвича»): терпение боссов скоро кончится
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Telegraph
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