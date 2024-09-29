Пирс Морган: «Тен Хаг до смешного бесполезен, это худший «МЮ» за 30 с лишним лет. Эрик, тебя не будет в клубе уже на следующей неделе, не то что в мае»
Пирс Морган раскритиковал Эрика тен Хага после поражения «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы были на своем поле разгромлены «Тоттенхэмом» (0:3) в 6-м туре АПЛ.
«Тен Хаг до смешного бесполезен. Это худший «Юнайтед», что я видел за тридцать с лишним лет.
Эрик, тебя не будет в «МЮ» уже на следующей неделе, не то что в мае», – написал журналист и выложил комментарий нидерландца по поводу высказывания Криштиану Роналду.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана
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