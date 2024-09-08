«Не терпится увидеть Дешама в «Реале» или «Баварии» – он великий тренер, я устал от призывов убрать его из сборной. Не стоит забывать, что у Гризманна спад, а Мбаппе путается в ногах». Дюпра о тренере Франции
Паскаль Дюпра выразил недовольство критикой в адрес Дидье Дешама.
Вчера сборная Франции уступила Италии в матче Лиги наций (1:3).
«Мне не терпится увидеть Дидье Дешама во главе другой престижной команды. Не могу дождаться, когда увижу его в «Реале» или в «Баварии». Когда он закончит работу в сборной Франции, эта работа будет ему гарантирована. Он величайший тренер сборных. Его достижения невероятны – посмотрите, сколько у него побед. Я устал от этих призывов убрать его из сборной.
Я мечтаю увидеть, как он побеждает с другими игроками, к тому же многие команды хотели бы видеть его у себя. Мы придирчивы, потому что вот-вот придет Зинедин Зидан. Я не знаю, как Дешам сохраняет самообладание на фоне этого грязного скандала. Его обвиняют в дурных намерениях просто из-за того, что он проиграл матч Лиги наций. Это что, шутка?
Давайте не будем забывать, что Гризманн переживает спад, а Мбаппе путается в ногах. Мы также потеряли Жиру. Так что, пожалуйста, Дидье, иди в другое место!» – сказал экс-тренер «Тулузы».
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