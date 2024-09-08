«Не терпится увидеть Дешама в «Реале» или «Баварии» – он великий тренер, я устал от призывов убрать его из сборной. Не стоит забывать, что у Гризманна спад, а Мбаппе путается в ногах». Дюпра о тренере Франции

Теги Бавария Дидье Дешам бундеслига Германия Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Оливье Жиру Антуан Гризманн Паскаль Дюпра Килиан Мбаппе Лига наций УЕФА Футбол

Паскаль Дюпра выразил недовольство критикой в адрес Дидье Дешама.

Вчера сборная Франции уступила Италии в матче Лиги наций (1:3).

«Мне не терпится увидеть Дидье Дешама во главе другой престижной команды. Не могу дождаться, когда увижу его в «Реале» или в «Баварии». Когда он закончит работу в сборной Франции, эта работа будет ему гарантирована. Он величайший тренер сборных. Его достижения невероятны – посмотрите, сколько у него побед. Я устал от этих призывов убрать его из сборной.

Я мечтаю увидеть, как он побеждает с другими игроками, к тому же многие команды хотели бы видеть его у себя. Мы придирчивы, потому что вот-вот придет Зинедин Зидан. Я не знаю, как Дешам сохраняет самообладание на фоне этого грязного скандала. Его обвиняют в дурных намерениях просто из-за того, что он проиграл матч Лиги наций. Это что, шутка?

Давайте не будем забывать, что Гризманн переживает спад, а Мбаппе путается в ногах. Мы также потеряли Жиру. Так что, пожалуйста, Дидье, иди в другое место!» – сказал экс-тренер «Тулузы».

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15 комментариев
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Надеюсь что этого бездаря никогда в Реале не окажется.
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О каком Реале речь, Сосьедаде надеюсь? Но даже там этому бездарному физруку не место
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Какой то поток сознания.
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Дешман в Реале? Ахахахаха)))
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Ну если Реал переедет в цирк, то можно звать Дешама
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У ригобера не меньше шансов сменить Лапорту в Барсе, чем у Дешама возглавить Реал.
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Ответ Do you know?_1116343357
Скорее всего у мбапе спад
Да нет, он перегорел эмоционально от перехода в реал, в ПСЖ он был условиях короля, в реале надо доказывать с нуля там и Азар не заиграл, и Бейл вроде бы ярко сыграл но травма том всю карьеру пропустил практически. Планку Рональду Мбаппе никогда не догоним и близко. Клевать его будут в полный рост и критиковать если он там проиграет конкуренцию другому негру, в него кувусденен вложили а он пшик? Вот он и не может найти свою игру от смены команды
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"Дидье, иди в другое место!», – сказал экс-тренер «Тулузы». Сам знаешь, куда, добавил он после короткой паузы.
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Скорее всего у мбапе спад
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Дюпра не закусывает судя по всему
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ответ rigobersong
Кроме Испании ни кому не удавалось добиваться нескольких побед подряд, у Дешама прекрасные результаты, а пример смены тренера который "сдулся" мы видели в Германии:) Дешама призывают слить купленные алжирским алчным лицемером журналисты и его друзья:))
Тогда Зизу нас всех купил что ли? А где бабло то получить?))
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Ответ Руслан Хайбулов
Да нет, он перегорел эмоционально от перехода в реал, в ПСЖ он был условиях короля, в реале надо доказывать с нуля там и Азар не заиграл, и Бейл вроде бы ярко сыграл но травма том всю карьеру пропустил практически. Планку Рональду Мбаппе никогда не догоним и близко. Клевать его будут в полный рост и критиковать если он там проиграет конкуренцию другому негру, в него кувусденен вложили а он пшик? Вот он и не может найти свою игру от смены команды
согласен. я до этого примерно так же писал. он не приживется
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