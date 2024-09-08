«Не терпится увидеть Дешама в «Реале» или «Баварии» – он великий тренер, я устал от призывов убрать его из сборной. Не стоит забывать, что у Гризманна спад, а Мбаппе путается в ногах». Дюпра о тренере Франции

Паскаль Дюпра выразил недовольство критикой в адрес Дидье Дешама.

Вчера сборная Франции уступила Италии в матче Лиги наций (1:3).

«Мне не терпится увидеть во главе другой престижной команды. Не могу дождаться, когда увижу его в «Реале» или в «Баварии». Когда он закончит работу в сборной , эта работа будет ему гарантирована. Он величайший тренер сборных. Его достижения невероятны – посмотрите, сколько у него побед. Я устал от этих призывов убрать его из сборной.

Я мечтаю увидеть, как он побеждает с другими игроками, к тому же многие команды хотели бы видеть его у себя. Мы придирчивы, потому что вот-вот придет . Я не знаю, как Дешам сохраняет самообладание на фоне этого грязного скандала. Его обвиняют в дурных намерениях просто из-за того, что он проиграл матч . Это что, шутка?

Давайте не будем забывать, что переживает спад, а Мбаппе путается в ногах. Мы также потеряли Жиру. Так что, пожалуйста, Дидье, иди в другое место!» – сказал экс-тренер «Тулузы».