Гризманн о любимой позиции: «Люблю играть в центре, имея много свободы, тогда ментально я чувствую себя хорошо. Моя игра сильно зависит от настроения»

Теги Атлетико Сборная Франции по футболу Ла Лига Евро-2024 Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн назвал свою любимую позицию на поле.

«Моя лучшая позиция? Я люблю играть в центре, имея достаточно свободы. Мне нужна свобода, чтобы ментально чувствовать себя хорошо. Моя игра очень сильно зависит от моего настроения, моего психологического состояния. Если я счастлив, то все идет отлично. Если у меня есть сомнения и вопросы, это сразу видно.

Это случилось на Евро. Мне нужно быть свободным в голове, счастливым и быть в центре игры, чтобы наслаждаться и радовать других.

На Евро было много смен позиций и тактики, с этим приходилось уживаться. Я готовился в «Атлетико», чтобы подойти в хорошей физической форме. Если бы я забил те два гола в матче с Нидерландами, думаю, что мой Евро сложился бы по-другому.

Раздражала ли меня смена позиций? Когда я на поле – нет, но меня раздражали матчи против Польши и Испании, когда я не играл. Это были тактические решения, их нужно уважать, даже если ты злишься. Команда всегда на первом месте. Но это не был мой лучший турнир», – сказал полузащитник сборной Франции.

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4 комментария
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Гризманн в сборной почти всегда главный связующий игрок и центральная фигура, а в клубе время от времени, в Барсе за редким исключением потерялся, хотя парень несомненно талантлив и крут, то ли тренеры в клубах не подходят ему, а в Барсе его роль такие глыбы как Месси с Иньестой, да и Бускетсом играли!
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Только сверху!
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Великий игрок!
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Ответ Hong Kil
Только сверху!
Миссионерская позиция.
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