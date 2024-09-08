Гризманн о любимой позиции: «Люблю играть в центре, имея много свободы, тогда ментально я чувствую себя хорошо. Моя игра сильно зависит от настроения»

Антуан Гризманн назвал свою любимую позицию на поле.

«Моя лучшая позиция? Я люблю играть в центре, имея достаточно свободы. Мне нужна свобода, чтобы ментально чувствовать себя хорошо. Моя игра очень сильно зависит от моего настроения, моего психологического состояния. Если я счастлив, то все идет отлично. Если у меня есть сомнения и вопросы, это сразу видно.

Это случилось на Евро. Мне нужно быть свободным в голове, счастливым и быть в центре игры, чтобы наслаждаться и радовать других.

На Евро было много смен позиций и тактики, с этим приходилось уживаться. Я готовился в « », чтобы подойти в хорошей физической форме. Если бы я забил те два гола в матче с Нидерландами, думаю, что мой Евро сложился бы по-другому.

Раздражала ли меня смена позиций? Когда я на поле – нет, но меня раздражали матчи против Польши и , когда я не играл. Это были тактические решения, их нужно уважать, даже если ты злишься. Команда всегда на первом месте. Но это не был мой лучший турнир», – сказал полузащитник сборной .