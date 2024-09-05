Экс-игрок «Атлетико» Пантич: «Гризманн – гений, который видит футбол по-другому. У Месси тоже были спады, но он все равно выигрывал «Золотой мяч». Антуан всегда должен быть в топ-5»
Милинко Пантич назвал Антуана Гризманна гением.
Бывший футболист «Атлетико» прокомментировал тот факт, что французский форвард мадридцев не попал в список номинантов на «Золотой мяч».
«Есть вещи, которые мне непонятны. Гризманн – гений, который видит футбол по-другому. Возможно, у него был небольшой спад, но у Месси тоже были спады, но он все равно выигрывал «Золотой мяч».
Благодаря своим качествам Гризманн всегда должен быть в пятерке лучших», – сказал Пантич.