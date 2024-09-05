Экс-игрок «Атлетико» Пантич: «Гризманн – гений, который видит футбол по-другому. У Месси тоже были спады, но он все равно выигрывал «Золотой мяч». Антуан всегда должен быть в топ-5»

Теги Атлетико Лионель Месси Ла Лига Золотой мяч Антуан Гризманн Футбол

Милинко Пантич назвал Антуана Гризманна гением.

Бывший футболист «Атлетико» прокомментировал тот факт, что французский форвард мадридцев не попал в список номинантов на «Золотой мяч». 

«Есть вещи, которые мне непонятны. Гризманн – гений, который видит футбол по-другому. Возможно, у него был небольшой спад, но у Месси тоже были спады, но он все равно выигрывал «Золотой мяч».

Благодаря своим качествам Гризманн всегда должен быть в пятерке лучших», – сказал Пантич. 

7 комментариев
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Ответ фанат спартака с 1967
крепкий середняк,каких сотни в европе,но у некоторых он чуть ли не гений,что конечно не так
Ну так называй эти сотни игроков, которые и золотую бутсу Евро забирали, и в тройку лучших игроков ЧМ входили, и в тройке на ЗМ побывали. В чём проблема-то?)
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Комментарий удален пользователем
Гризман - топ-игрок, но карьера у него не однозначная. Основные достижения связаны со сборной, а на клубном уровне он не выиграл ничего значимого. Гризи за столько лет не смог привести Атлетико к победе в чемпионате или ЛЧ. Старый Суарес справился с этой задачей за один сезон. А ещё Антуан частенько терялся в топ-матчах. Есть ощущение, что ему не хватает спортивной злости.
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Ответ Max Maximus
Гризманну в 2018 можно было давать ЗМ за победу на ЧМ (1+4) и победу в Лиге Европы Как и Томасу Мюллеру в 2014 ЗМ ЧМ за 5+3 Но у них нет грин-карты и статуса "главного сына ФИФА" чтобы получать такие награды
Правильно. За них получали сыны главного коррупционного проекта в истории футбола - Модрич и Роналду соответственно
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Ответ bel01
Комментарий удален пользователем
Ему уже 33, тут ничего странного в спаде нет
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