Круговой про Пьянича и Малкома в РПЛ: «Миралем лучше по опыту, статусу. Оба трансфера очень сильно обсуждаются в мире»
Данил Круговой сравнил статус трансферов Миралема Пьянича и Малкома.
Пьянич ранее подписал соглашение с ЦСКА.
– Ты играл с Малкомом в «Зените», а сейчас будешь с Пьяничем. Кто из них круче?
– По опыту, конечно, круче Пьянич. Но Малком тоже играл в «Барселоне».
Оба эти трансфера очень сильно обсуждаются в мире. Наверное, по статусу лучше Пьянич, – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости