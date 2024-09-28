Круговой про Пьянича и Малкома в РПЛ: «Миралем лучше по опыту, статусу. Оба трансфера очень сильно обсуждаются в мире»

Данил Круговой сравнил статус трансферов Миралема Пьянича и Малкома.

Пьянич ранее подписал соглашение с ЦСКА.

– Ты играл с Малкомом в «Зените», а сейчас будешь с Пьяничем. Кто из них круче?

– По опыту, конечно, круче Пьянич. Но Малком тоже играл в «Барселоне».

Оба эти трансфера очень сильно обсуждаются в мире. Наверное, по статусу лучше Пьянич, – сказал защитник ЦСКА Данил Круговой.