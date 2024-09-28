ЦСКА ради Пьянича отказался от трансфера Йоветича. Николич предпочел боснийца («РБ Спорт»)
ЦСКА мог подписать экс-игрока «Ман Сити», «Монако» и «Интера» Стевана Йоветича.
По информации «РБ Спорт», ЦСКА, помимо Миралема Пьянича, одновременно был также предложен Йоветич.
Однако Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорского форварда и попросил руководство армейцев заключить контракт с Пьяничем.
Пьянич перешел в ЦСКА бесплатно в качестве свободного агента.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «РБ Спорт»
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