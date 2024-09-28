ЦСКА ради Пьянича отказался от трансфера Йоветича. Николич предпочел боснийца («РБ Спорт»)

ЦСКА мог подписать экс-игрока «Ман Сити», «Монако» и «Интера» Стевана Йоветича.

По информации «РБ Спорт», ЦСКА , помимо Миралема Пьянича , одновременно был также предложен Йоветич .

Однако Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорского форварда и попросил руководство армейцев заключить контракт с Пьяничем.

Пьянич перешел в ЦСКА бесплатно в качестве свободного агента.