  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ЦСКА ради Пьянича отказался от трансфера Йоветича. Николич предпочел боснийца («РБ Спорт»)
28

ЦСКА ради Пьянича отказался от трансфера Йоветича. Николич предпочел боснийца («РБ Спорт»)

ЦСКА мог подписать экс-игрока «Ман Сити», «Монако» и «Интера» Стевана Йоветича.

По информации «РБ Спорт», ЦСКА, помимо Миралема Пьянича, одновременно был также предложен Йоветич.

Однако Марко Николич отказался от подписания 34-летнего черногорского форварда и попросил руководство армейцев заключить контракт с Пьяничем.

Пьянич перешел в ЦСКА бесплатно в качестве свободного агента.

Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoСтеван Йоветич
logoМиралем Пьянич
logoМарко Николич
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Владислав Радимов: «ЦСКА берет Пьянича, чтобы решить проблему уверенности в своих силах на поле. Ни Обляков, ни Дивеев пока не могут взять эту роль»
17вчера, 20:33
Дмитрий Ефремов: «Пьянич – топ-игрок. В ЦСКА не берут доигрывающих карьеру»
17вчера, 16:17
РФС разрешил ЦСКА заявить Пьянича вне регистрационного периода
34вчера, 15:45
33 свободных агента – как сколотить из них три мощные команды
445 сентября, 09:01
Клюйверт забил во всех топ-5 лигах – за пять сезонов. Всего третий в истории
5025 ноября 2023, 23:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Как вам ребрендинг Спортса’‘? Пройдите опрос и поделитесь мнением!
9 минут назадОпрос
Канчельскиса не пустили на базу «МЮ»: «Тен Хаг от всех закрылся. Чего ему бояться и скрывать? Я даже стажировку не стал просить»
1919 минут назад
Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого ведет у «Циндао» и играет в меньшинстве. Прямая трансляция на Спортсе’’
834 минуты назадВидео
Артете нравится напряженное соперничество с Пепом и «Ман Сити»: «Это лучше, чем похлопывания по спине со словами: «Молодцы, двигаетесь в правильном направлении»
1237 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Осасуны», «Сосьедад» Захаряна против «Валенсии»
1459 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Краснодара», «Спартак» против «Локомотива», ЦСКА сыграет с «Ахматом»
252сегодня, 08:05
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Ньюкасла», «Арсенал» примет «Лестер», «Челси» – «Брайтон», «Ливерпуль» против «Вулвс» 
15сегодня, 08:00
Пеп о том, что у Артеты «есть вся информация» о «Ман Сити»: «Это может относиться и к делу о 115 обвинениях. Он должен выражаться яснее» 
66сегодня, 07:29
«Бавария» забила 20 голов за три матча. «Байер» пострадает в Мюнхене? Ставьте на матч с бонусом 100 000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 07:00Реклама
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Байера», «Лейпциг» примет «Аугсбург»
15сегодня, 06:45
Ко всем новостям
Последние новости
На матче «Краснодар» – «Зенит» ожидается до 33 тысяч зрителей. Петербуржцев поддержат до 1000 болельщиков
529 минут назад
Хавбека «Шанхая» Слуцкого удалили за удар шипами в ногу, между лидерами команды возник конфликт
236 минут назадВидео
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Холуда»
949 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина сыграет с «Монпелье», «Гавр» Кузяева примет «Лилль»
1854 минуты назад
Андре Луис забил 16-й мяч в чемпионате за «Шанхай» Слуцкого. Он в топ-5 бомбардиров лиги и лучший по голам в команде
сегодня, 08:00Видео
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт», «Атланта» Миранчука в гостях у «Филадельфии»
4сегодня, 07:56
«Бавария» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
5сегодня, 07:44
Тебас о матче Ла Лиги в США: «Подберем идеальный момент в следующем сезоне, чтобы сыграть в Майами» 
5сегодня, 07:34
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 07:20
Непомнящий о Дзюбе: «Акрону» повезло, что другие испугались его подписывать. Три результативных действия в 2 матчах — впечатляющий показатель» 
4сегодня, 07:12