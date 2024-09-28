ЦСКА представил Пьянича и развалил «Ахмат». Четвертый разгром в сезоне

Столько же крупных побед только у «Зенита».

ЦСКА уверенно расправился с «Ахматом» – 3:0. Впервые в сезоне забил Аббосбек Файзуллаев, который к тому же поспособствовал автоголу соперника.

Перед матчем армейцы представили Миралема Пьянича. Звездный новичок говорил в микрофон «Мы – ЦСКА». А болельщики отвечали ему: «Мы победим».

И победили.

Файзуллаев стрельнул дублем, у защитника Хелвена – 1+1

Москвичи повели 2:0 уже в первом тайме. Сначала Аббос после паса Хелвена на ложном замахе убрал Дарко Тодоровича и с левой ноги точно пробил из-за штрафной – помог еще рикошет от ноги боснийского защитника.

А незадолго до перерыва уже сам Хелвен в чужой вратарской замкнул прострел слева. Второй гол бразильца в сезоне.

На 50-й минуте Файзуллаев поспособствовал автоголу Тодоровича – открылся после подачи с левого фланга, а защитник в борьбе грудью смахнул мяч в ворота. У боснийца игра явно не сложилась.

«Ахмат» все ближе к худшему старту в истории, ЦСКА чаще всех (кроме «Зенита») громит соперников

Несколько тенденций.

● ЦСКА в этом сезоне РПЛ побеждает крупно: 3:0 с «Пари НН», 5:1 с «Оренбургом», 4:0 с «Акроном» и вот теперь досталось «Ахмату». Только «Химки» армейцы обыграли скромнее – 2:0.

Также часто разгромно побеждает «Зенит» – тоже четыре крупные победы.

● Но ЦСКА только четвертый в таблице – и то временно, так как конкуренты еще не сыграли в 10-м туре. Помимо пяти побед у команды две ничьих и три поражения.

● Однако хуже всего дела у «Ахмата». Клуб из Грозного остается единственным в сезоне, у которого до сих пор нет побед: шесть ничьих и четыре поражения.

Ранее уже приняли отставку Магомеда Адиева – и пригласили Сергея Ташуева, с которым грозненцы ранее финишировали на рекордном пятом месте. Но пока не получается поправить ситуацию: «Ахмат» после 10 туров набрал шесть очков и идет на последней строчке.

● Это еще не худший старт в истории «Ахмата» : в сезоне-2013/14 впервые победили только в 11-м туре. Причем тогда тогда грозненцы сенсационно обыграли как раз ЦСКА (2:0). В итоге финишировали на 12-м месте: избежали не только вылета, но и стыков.

«Ахмат» пытался прессинговать, но быстро сломался: разбор от Ильи Васильева

«Ахмат» очень сырой: Ташуев-болл впереди не работает (почти все ушли, на кого тренер опирался 1,5-2 сезона назад) и очень не хватает защитника Мирослава Богосоваца (выбыл на полгода из-за травмы крестообразных связок) слева. При этом хороший прессинг-отрезок в стартовые 10-15 минут – у ЦСКА ничего не получалось.

«Ахмат» добротно прессинговал, но оказался не готов в низком и среднем блоках. ЦСКА наказал почти сразу, хоть и не без везения: легко прошла разрезающая диагональ низом через все поле, классически не отработал вингер Лечи Садулаев, еще и рикошет.

Но ЦСКА использовал проблемы «Ахмата» на своей половине и дальше: раздергивал 4-4-2 спусками Облякова/Кисляка в глубину (опорники «Ахмата» шли выше, оголяя центр), переходил на фланги, подавал.

Мойзес – зверь. Один из крутейших защитников РПЛ: агрессивен сзади, ярко подключается вперед, хорошо разрезает между линиями. Сегодня напрямую поучаствовал в двух голах: второй – топ с неожиданным рывком (такое проделывал и раньше).

Ну и левому фланговому игроку Данилу Круговому очень комфортно в 3-4-3. Идеальный коннект впереди с Мойзесом и Обляковым, нацеленные кроссы, уже три ассиста + две предголевые и заработанный пенальти.

19-летний полузащитник Матвей Кисляк нравится второй матч подряд: хорошо дополняет Облякова в центре поля, смелый, неплохие переводы. Выглядит зрело.

Один из самых удачных матчей Файзуллаева в правом полуфланге. Обычно переход направо ограничивает Аббоса, ему удобнее слева. Но сегодня был идеален в завершении: красиво положил в нижний из-за штрафной и вынудил ошибиться Тодоровича на подаче Кругового.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф