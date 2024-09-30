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  • Биджиев после 0:1 от «Динамо»: «Раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть ВАР. Лучше бы вообще не назначали, а так это действует на нервы»
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Биджиев после 0:1 от «Динамо»: «Раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть ВАР. Лучше бы вообще не назначали, а так это действует на нервы»

Хасанби Биджиев оценил судейство в матче РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

«Если говорить про момент, когда назначили штрафной в наши ворота, который обернулся голом… Неоднозначный момент. По тому, что мы видели, был наступ со стороны игрока москвичей. 

Плюс этот отмененный пенальти, но пока не видел эпизод. Честно говоря, раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть ВАР. Лучше бы вообще ничего не назначали, а так это действует на нервы», — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо».

Матч обслуживал арбитр Сергей Чебан.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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logoДинамо Москва
logoХасанби Биджиев
видеоповторы
logoДинамо Махачкала
Сергей Чебан
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