Биджиев после 0:1 от «Динамо»: «Раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть ВАР. Лучше бы вообще не назначали, а так это действует на нервы»

Хасанби Биджиев оценил судейство в матче РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

«Если говорить про момент, когда назначили штрафной в наши ворота, который обернулся голом… Неоднозначный момент. По тому, что мы видели, был наступ со стороны игрока москвичей.

Плюс этот отмененный пенальти , но пока не видел эпизод. Честно говоря, раздражает, когда назначают пенальти, а потом идут смотреть ВАР. Лучше бы вообще ничего не назначали, а так это действует на нервы», — сказал главный тренер махачкалинского «Динамо ».

Матч обслуживал арбитр Сергей Чебан .