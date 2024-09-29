Газизов о судействе Чебана с «Динамо»: «Не лучший его матч – почему он так много ошибался? «Динамо» Махачкала выглядело поинтереснее и заслуживало ничью»

Шамиль Газизов раскритиковал судейство Сергея Чебана в матче с «Динамо».

«Динамо» Махачкала уступило со счетом 0:1 в домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ .

– Мы выглядели поинтереснее, более агрессивными по футбольному. Были тяжелые условия для обеих команд – сильный ветер. Мы заслуживали ничью.

Результат нас не устраивает. Будем тренироваться, работать. Спасибо болельщикам, гнали нас.

Спасибо команде, верили, что можем положительно завершить матч. Спасибо и тренерам.

– Пенальти?

– Пусть расскажет судья, он отменил. На эмоциях кажется, что для нас не очень приятное и хорошее судейство.

Разговаривал с Дмитрием Гафиным из «Динамо», и вопрос был один, что уровень этого судьи оставляет желать лучшего. Эта игра, мне кажется, была не лучшей для него. Почему он так много ошибался? Все это говорит о квалификации, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».

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