Газизов о судействе Чебана с «Динамо»: «Не лучший его матч – почему он так много ошибался? «Динамо» Махачкала выглядело поинтереснее и заслуживало ничью»
«Динамо» Махачкала уступило со счетом 0:1 в домашнем матче 10-го тура Мир РПЛ.
– Мы выглядели поинтереснее, более агрессивными по футбольному. Были тяжелые условия для обеих команд – сильный ветер. Мы заслуживали ничью.
Результат нас не устраивает. Будем тренироваться, работать. Спасибо болельщикам, гнали нас.
Спасибо команде, верили, что можем положительно завершить матч. Спасибо и тренерам.
– Пенальти?
– Пусть расскажет судья, он отменил. На эмоциях кажется, что для нас не очень приятное и хорошее судейство.
Разговаривал с Дмитрием Гафиным из «Динамо», и вопрос был один, что уровень этого судьи оставляет желать лучшего. Эта игра, мне кажется, была не лучшей для него. Почему он так много ошибался? Все это говорит о квалификации, – сказал гендиректор махачкалинского «Динамо».
Пенальти в ворота «Динамо» на 3-й минуте матча с «Динамо» Махачкала отменен после ВАР. Мяч отскочил от головы в руку Фернандесу
Тюкавин наступил на ногу Глушкову, но Чебан назначил штрафной в пользу московского «Динамо». Команда Лички забила с него
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