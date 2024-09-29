Гаджиев о наступе Тюкавина на ногу Глушкову: «Арбитр стоит в пяти метрах – форвард лежит, симулирует. Вместо того чтобы дать желтую, «Махачкале» назначают штрафной»
Махачкалинское «Динамо» проиграло московскому «Динамо» (0:1) в матче 10-го тура Мир РПЛ.
На 18-й минуте нападающий столичного клуба Константин Тюкавин наступил на ногу хавбеку Никите Глушкову. Главный арбитр Сергей Чебан посчитал, что фолил игрок «Динамо» Махачкала, и назначил штрафной в пользу гостей, с которого был забит единственный мяч.
«Мы довольны тем, что играли лучше, чем наши соперники. Непростой был матч, учитывая ветер, много было ошибок. Играть в одно касание, например, было крайне сложно, потому что мяч менял направление из-за ветра. Сложно было, но я думаю, что мы были лучше, чем «Динамо».
Судьбу встречи решил штрафной, которого не было. Надо было его давать в другую сторону. Судья стоит на расстоянии пяти метров! Ну как можно так судить Премьер-лигу?! Это недопустимо! Посмотрите, как вел себя наш игрок – ему наступили на ногу, а он встал и пошел. Форвард лежит, симулирует. Вместо того чтобы дать желтую, назначается штрафной в нашу сторону.
Вообще такая игра – продукт сегодняшнего дня, в моем прошлом таких людей освистывали, а сейчас говорят, что это хорошо, что это часть игры. Но я такую часть игры, когда ты наступаешь на ногу и начинаешь симулировать, будто тебе оторвали ногу, не принимаю», – сказал президент махачкалинского «Динамо».
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