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Тюкавин наступил на ногу Глушкову, но Чебан назначил штрафной в пользу московского «Динамо». Команда Лички забила с него

Гол московского «Динамо» махачкалинскому забит после возможной ошибки судьи.

На 18-й минуте нападающий московского клуба Константин Тюкавин наступил на ногу хавбеку Никите Глушкову. Главный арбитр Сергей Чебан посчитал, что фолил игрок «Динамо» Махачкала и назначил штрафной в пользу гостей.

Бителло сделал навес на дальнюю штангу, Муми Нгамале ударом в падении открыл счет в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoДинамо Москва
logoМуми Нгамале
logoНикита Глушков
logoДинамо Махачкала
logoКонстантин Тюкавин
Сергей Чебан
logoБителло
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