Тюкавин наступил на ногу Глушкову, но Чебан назначил штрафной в пользу московского «Динамо». Команда Лички забила с него

Гол московского «Динамо» махачкалинскому забит после возможной ошибки судьи.

На 18-й минуте нападающий московского клуба Константин Тюкавин наступил на ногу хавбеку Никите Глушкову . Главный арбитр Сергей Чебан посчитал, что фолил игрок «Динамо » Махачкала и назначил штрафной в пользу гостей.

Бителло сделал навес на дальнюю штангу, Муми Нгамале ударом в падении открыл счет в матче 10-го тура Мир РПЛ.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»