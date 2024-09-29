Тюкавин наступил на ногу Глушкову, но Чебан назначил штрафной в пользу московского «Динамо». Команда Лички забила с него
Гол московского «Динамо» махачкалинскому забит после возможной ошибки судьи.
На 18-й минуте нападающий московского клуба Константин Тюкавин наступил на ногу хавбеку Никите Глушкову. Главный арбитр Сергей Чебан посчитал, что фолил игрок «Динамо» Махачкала и назначил штрафной в пользу гостей.
Бителло сделал навес на дальнюю штангу, Муми Нгамале ударом в падении открыл счет в матче 10-го тура Мир РПЛ.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Але, рэф!»
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