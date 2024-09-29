Пенальти в ворота «Динамо» на 3-й минуте матча с «Динамо» Махачкала отменен после ВАР. Мяч отскочил от головы в руку Фернандесу

Пенальти в ворота «Динамо» на первых минутах матча отменен после проверки ВАР.

Московское «Динамо» на выезде играет с «Динамо» Махачкала в матче 10-го тура Мир РПЛ .

На 3-й минуте главный арбитр встречи Сергей Чебан назначил пенальти в ворота гостей, посчитав, что Роберто Фернандес сыграл рукой в своей штрафной площади. Однако после просмотра видеоповтора судья отменил свое решение, так как перед попаданием в руку мяч сначала попал в голову защитнику «Динамо ».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, первый тайм).