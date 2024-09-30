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Нгамале о голе Махачкале в падении через себя: «Важнее, что он победный. Он лучший в карьере» 

Муми Нгамале высказался о своем голе в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

Вингер московского «Динамо» забил в падении через себя после навеса Бителло.

«Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры. 

Но еще важнее, что он сегодня оказался единственным и победным. Так что в рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере», — сказал Нгамале.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoМуми Нгамале
logoДинамо Махачкала
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