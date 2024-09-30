Нгамале о голе Махачкале в падении через себя: «Важнее, что он победный. Он лучший в карьере»
Муми Нгамале высказался о своем голе в матче РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).
Вингер московского «Динамо» забил в падении через себя после навеса Бителло.
«Если говорить только о красоте, то это один из самых красивых мячей, которые мне удавалось забивать по ходу карьеры.
Но еще важнее, что он сегодня оказался единственным и победным. Так что в рейтинге своих мячей ставлю его на первое место. Это лучший гол в карьере», — сказал Нгамале.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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