Нгамале забил махачкалинскому «Динамо» в падении через себя после навеса Бителло
Муми Нгамале забил ударом через себя в ворота «Динамо» Махачкала.
Полузащитник «Динамо» открыл счет на 20-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ. После подачи Бителло со штрафного Нгамале пробил в падении боковыми ножницами с угла вратарской площади. Голкипер махачкалинцев Давид Волк не смог парировать удар.
Cпортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм)
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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