Нгамале забил махачкалинскому «Динамо» в падении через себя после навеса Бителло

Муми Нгамале забил ударом через себя в ворота «Динамо» Махачкала.

Полузащитник «Динамо » открыл счет на 20-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ . После подачи Бителло со штрафного Нгамале пробил в падении боковыми ножницами с угла вратарской площади. Голкипер махачкалинцев Давид Волк не смог парировать удар. Cпортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, первый тайм)