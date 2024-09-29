Личка про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Любой команде здесь будет непросто, рад трем очкам. Знали, что будет ветер, просил больше играть низом»
Марцел Личка доволен победой над «Динамо» Махачкала (1:0).
– Это третья игра между нами за короткий срок. И она прошла успешно, мы победили. Любой команде, которая будет играть здесь, будет нелегко набирать очки. Нам удалось взять три очка.
Я очень рад, что нам удалось справиться в верховой борьбе. Мы понимали, что соперник будет играть попроще, у них высокие игроки, а также быстрый Гамид Агаларов. Хотел бы, чтобы мы больше играли с мячом во втором тайме, но все играют так, как позволяет соперник. Я рад этим трем очкам.
– Как вам погодные условия?
– Мы знали, что будет ветер. Я просил больше играть низом, потому что верховой мяч может изменить траекторию, – сказал главный тренер «Динамо» Москва.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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