Личка про 1:0 с «Динамо» Махачкала: «Любой команде здесь будет непросто, рад трем очкам. Знали, что будет ветер, просил больше играть низом»

Марцел Личка доволен победой над «Динамо» Махачкала (1:0).

– Это третья игра между нами за короткий срок. И она прошла успешно, мы победили. Любой команде, которая будет играть здесь, будет нелегко набирать очки. Нам удалось взять три очка.

Я очень рад, что нам удалось справиться в верховой борьбе. Мы понимали, что соперник будет играть попроще, у них высокие игроки, а также быстрый Гамид Агаларов . Хотел бы, чтобы мы больше играли с мячом во втором тайме, но все играют так, как позволяет соперник. Я рад этим трем очкам.

– Как вам погодные условия?

– Мы знали, что будет ветер. Я просил больше играть низом, потому что верховой мяч может изменить траекторию, – сказал главный тренер «Динамо » Москва.