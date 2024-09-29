Постекоглу о 3:0 с «МЮ»: «Выдающаяся игра, «Тоттенхэм» нарастил давление, и соперник получил красную. Мы не давали им выйти из своей половины»
На 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш.
«Я думаю, это была выдающаяся игра. Мы хорошо начали матч, забили отличный гол и, вероятно, должны были забить два или три. Давление на соперника нарастало, и они получили красную карточку. После этого, я думаю, мы хорошо контролировали игру. Просто потрясающие усилия всех ребят».
О том, расстроен ли он, что «Тоттенхэм» не забил больше голов
«Не знаю, я всего лишь человек. Больше жаль самих игроков. Мы показали невероятный футбол, и хочется, чтобы они получили заслуженные плоды».
О красной карточке
«Думаю, это было следствием того, как мы вели игру, оказывая на них огромное давление. Мы создавали множество моментов и не давали им выйти из своей половины поля. Это была со всех сторон сильная игра.
Это наша четвертая победа подряд, и мы выиграли эти матчи по-разному, но всегда оставались верны нашим принципам и тому стилю, который мы хотим демонстрировать», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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