Постекоглу о 3:0 с «МЮ»: «Выдающаяся игра, «Тоттенхэм» нарастил давление, и соперник получил красную. Мы не давали им выйти из своей половины»

Эндж Постекоглу доволен игрой «Тоттенхэма» в матче с «МЮ» (3:0).

На 42-й минуте красную карточку получил Бруну Фернандеш .

«Я думаю, это была выдающаяся игра. Мы хорошо начали матч, забили отличный гол и, вероятно, должны были забить два или три. Давление на соперника нарастало, и они получили красную карточку. После этого, я думаю, мы хорошо контролировали игру. Просто потрясающие усилия всех ребят».

О том, расстроен ли он, что «Тоттенхэм» не забил больше голов

«Не знаю, я всего лишь человек. Больше жаль самих игроков. Мы показали невероятный футбол, и хочется, чтобы они получили заслуженные плоды».

О красной карточке

«Думаю, это было следствием того, как мы вели игру, оказывая на них огромное давление. Мы создавали множество моментов и не давали им выйти из своей половины поля. Это была со всех сторон сильная игра.

Это наша четвертая победа подряд, и мы выиграли эти матчи по-разному, но всегда оставались верны нашим принципам и тому стилю, который мы хотим демонстрировать», – сказал главный тренер «Тоттенхэма ».