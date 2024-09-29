Бруну о 0:3 с «Тоттенхэмом»: «Мое удаление подвело «МЮ». Мы торопились, а красная усугубила ситуацию – вернуться в игру было невозможно»
Сегодня «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Тоттенхэмом» (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 6-го тура АПЛ. Бруну получил красную карточку на 42-й минуте встречи.
«Я лишь хотел поговорить [в интервью] и быть самим собой, потому что мои товарищи по команде заслуживают этого за то, что они сделали в матче, играя в меньшинстве. Особенно учитывая, что именно мое удаление подвело их. Команда проявила сильный характер, стойкость и упорство в борьбе. Они старались. Это было нелегко.
Думаю, у нас были небольшие проблемы до [удаления]. Мы немного форсировали события, торопились и действовали слишком быстро. Когда они играли высоко, мы допускали ошибки с мячом и были наказаны, а дальше все пошло не так, как мы хотели.
Затем красная карточка усугубила ситуацию. Я должен отметить все усилия, которые приложили мои товарищи по команде, чтобы попытаться вернуться в игру, но это было невозможно. Они проявили большое старание и характер, и я был рад этому», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед».
Бруну об удалении за удар в голень Мэддисону: «Не красная ни в коем случае. Судья пытался сказать, что видел контакт с шипами, но это не так»
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