Президент «Сьона» о Миранчуке: «Ждем от Антона голевых действий. Цели клуба всегда одни и те же – сначала голы и победы в каждой игре, а потом чемпионство и ЛЧ»
Президент «Сьона» рассказал, какие цели на сезон ставят перед Антоном Миранчуком.
– Какие цели ставятся перед Миранчуком и командой в этом сезоне?
– В футболе голы – это слова. Но мы ждем от Антона не слов, а голевых действий. Чтобы иметь титулы и быть выше всех в таблице, надо побеждать в каждом матче.
Поэтому цели у «Сьона» всегда одни и те же – сначала голы и победы в каждой игре, а потом чемпионство и Лига чемпионов.
В конце сезона посмотрим, насколько мы решили все свои задачи, – сказал Кристиан Константин.
Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт. Российский полузащитник сыграл за швейцарцев в двух матчах и не отметился результативными действиями.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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