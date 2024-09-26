«Миранчук – элегантный футболист, может считаться главной звездой в «Сьоне». 10-й номер ко многому обязывает». Журналист из Лугано об Антоне

Журналист из Лугано рассказал о дебюте Антона Миранчука за «Сьон».

Хавбек вышел в стартовом составе в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии с «Лугано» (0:0) и был заменен на 60-й минуте.

— Именно вы вели прямую радиотрансляцию матча в Сьоне. Что скажете о дебюте Антона Миранчука?

— Он вышел в стартовом составе, хотя кое-кто из моих местных коллег в это накануне не верил. Заметно, что Миранчуку не хватает игровой практики – ему объективно нужно время, чтобы набрать кондиции.

Матч получился очень закрытым и тягучим, практически без ударов в створ ворот с обеих сторон. «Сьон», который только что вернулся в Суперлигу, явно ставил перед собой одну задачу — не проиграть. А «Лугано» не хватило мощи в атаке на фоне травм.

Конструктивного футбола было мало, так что Миранчуку сложно было себя проявить, да еще в новой для него среде. При этом нельзя не отметить, что это очень элегантный футболист, который может считаться сейчас главной звездой в своей команде.

— Как Миранчука встретил стадион?

— С любопытством. Приезд россиянина наделал немало шума. Посещаемость у «Сьона» сейчас хорошая, так что поддержка Антону и его партнерам обеспечена. Осталось только не разочаровать болельщиков. Следующий матч «Сьон» сыграет в гостях против лидера — «Цюриха». Там Миранчуку тоже придется непросто.

— Как в целом в Швейцарии отнеслись к появлению Миранчука?

— Президент «Сьона» традиционно умеет удивлять всех, так что он не изменил себе. Появление Миранчука вызвало неподдельный интерес, о нем немало рассказывала перед матчем спортивная пресса, особенно во французской части страны.

И сам президент «Сьона», и его сын, выступающий в роли спортивного директора, отметили, что приобрели талантливого и опытного футболиста, которого в иной ситуации вряд ли смогли бы заполучить. Десятый номер на футболке Миранчука его ко многому обязывает, так что в Сьоне ждут от Антона яркой игры, – сказал Паоло Лауренти.