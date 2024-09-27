Миранчук – 4-й по стоимости игрок в лиге Швейцарии по версии Transfermarkt. Россиянина оценивают в 6 млн евро
Антон Миранчук стал 4-м по цене игроком в Швейцарии по версии Transfermarkt.
28-летний российский полузащитник перешел в «Сьон» в начале сентября.
Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии по версии Transfermarkt:
1. Симоне Пафунди («Лозанна») – 18 лет, 10 млн евро;
2. Филип Угринич («Янг Бойз») – 25 лет, 7 млн;
3. Мешак Элиа («Янг Бойз») – 27 лет, 6,5 млн;
4. Антон Миранчук («Сьон») – 28 лет, 6 млн;
5. Паскаль Лоретц («Люцерн») – 21 год, 5 млн;
6. Бени Траоре («Базель») – 21 год, 5 млн;
7. Жоэл Монтейру («Янг Бойз») – 25 лет, 5 млн;
8. Финн ван Бремен («Базель») – 21 год, 4,5 млн;
9. Элвин Санчес («Лозанна») – 21 год, 4 млн;
10. Альбиан Хайдари («Лугано») – 21 год, 4 млн.
Как там Миранчук в «Сьоне»? Уже мог забить, зарабатывает сильно больше всех
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости