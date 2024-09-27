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Миранчук – 4-й по стоимости игрок в лиге Швейцарии по версии Transfermarkt. Россиянина оценивают в 6 млн евро

Антон Миранчук стал 4-м по цене игроком в Швейцарии по версии Transfermarkt.

28-летний российский полузащитник перешел в «Сьон» в начале сентября.

Топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Швейцарии по версии Transfermarkt:

1. Симоне Пафунди («Лозанна») – 18 лет, 10 млн евро;

2. Филип УгриничЯнг Бойз») – 25 лет, 7 млн;

3. Мешак Элиа («Янг Бойз») – 27 лет, 6,5 млн;

4. Антон МиранчукСьон») – 28 лет, 6 млн;

5. Паскаль Лоретц («Люцерн») – 21 год, 5 млн;

6. Бени ТраореБазель») – 21 год, 5 млн;

7. Жоэл Монтейру («Янг Бойз») – 25 лет, 5 млн;

8. Финн ван Бремен («Базель») – 21 год, 4,5 млн;

9. Элвин Санчес («Лозанна») – 21 год, 4 млн;

10. Альбиан Хайдари («Лугано») – 21 год, 4 млн.

Как там Миранчук в «‎Сьоне»? Уже мог забить, зарабатывает сильно больше всех

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Transfermarkt Official
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoБазель
logoЯнг Бойз
logoСьон
logoЛюцерн
logoвысшая лига Швейцария
рейтинги
logoЛугано
logoЛозанна
logoАнтон Миранчук
Жоэл Монтейру
logoФилип Угринич
деньги
logoМешак Элиа
logoАльбиан Хайдари
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoБени Траоре
logoПаскаль Лоретц
logoСимоне Пафунди
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