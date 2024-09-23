Миранчук о дебюте за «Сьон»: «Цель – вернуться в хорошую форму. Трудности меня не пугают. Понравилась атмосфера»

Антон Миранчук подвел итоги дебютного матча за «Сьон».

Вчера российский полузащитник вышел в стартовом составе швейцарцев в матче против «Лугано» (0:0) и был заменен на 60-й минуте игры.

«Матч закончился со счетом 0:0, счет по игре. Это шаг вперед, который позволяет нам прогрессировать. Нам не повезло в некоторых моментах, особенно в первом тайме, когда были возможности забить.

Моя цель сейчас не только забивать, а еще работать над тем, чтобы вернуться в хорошую физическую форму. Тренировки – это одно, а матчи – совсем другое. Мне нужно время, чтобы понять, как играть с партнерами по команде. Трудности меня не пугают. Мне понравилась атмосфера на стадионе», – приводит слова Миранчука Le Nouvelliste.

Президент «Сьона» о дебюте Миранчука: «Для первого матча очень хорошо. Он набирает обороты»