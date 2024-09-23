  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Миранчук о дебюте за «Сьон»: «Цель – вернуться в хорошую форму. Трудности меня не пугают. Понравилась атмосфера»
0

Миранчук о дебюте за «Сьон»: «Цель – вернуться в хорошую форму. Трудности меня не пугают. Понравилась атмосфера»

Антон Миранчук подвел итоги дебютного матча за «Сьон».

Вчера российский полузащитник вышел в стартовом составе швейцарцев в матче против «Лугано» (0:0) и был заменен на 60-й минуте игры.

«Матч закончился со счетом 0:0, счет по игре. Это шаг вперед, который позволяет нам прогрессировать. Нам не повезло в некоторых моментах, особенно в первом тайме, когда были возможности забить.

Моя цель сейчас не только забивать, а еще работать над тем, чтобы вернуться в хорошую физическую форму. Тренировки – это одно, а матчи – совсем другое. Мне нужно время, чтобы понять, как играть с партнерами по команде. Трудности меня не пугают. Мне понравилась атмосфера на стадионе», – приводит слова Миранчука Le Nouvelliste.

Президент «Сьона» о дебюте Миранчука: «Для первого матча очень хорошо. Он набирает обороты» 

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoСьон
logoвысшая лига Швейцария
logoЛугано
logoАнтон Миранчук
logoЧемпионат.com
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «Сьона» о дебюте Миранчука: «Для первого матча очень хорошо. Он набирает обороты» 
1сегодня, 07:34
Миранчук дебютировал за «Сьон» в матче с «Лугано»
3вчера, 14:33
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Карпин о вызове Глушенкова в сборную: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию»
77 минут назад
КДК накажет «Спартак» за кричалку «Зенит» – позор российского футбола» на матче с «Крыльями» в Кубке
28 минут назад
Микель Артета: «Жду, что в 100 матчах АПЛ будут удаления – 11 игроков против 10 или 10 на 9. Посмотрим»
1620 минут назад
Пеп о том, что Оливер подозвал Уокера к себе перед 1-м голом «Арсенала»: «Кайлу пришлось отойти на 20 миль от позиции. Скажу игрокам, чтобы не подходили к судье, когда он зовет»
727 минут назад
Глушенков, Батраков, Миранчук, Онугха, Чалов, Сафонов, Головин, Зиньковский, Максименко – в расширенном составе сборной России на октябрьский сбор
6041 минуту назад
Кин про 2:2: «Арсенал» был хорош, но «Сити» сыграл слабо – ни движения, ни смещений, ни перехватов. Роль запасных в конце сезона будет огромной»
1754 минуты назад
КДК накажет «Зенит» за оскорбительные кричалки фанатов о Соболеве во время матча с «Рубином»
59сегодня, 08:41
Зарема о «Спартаке»: «Плюшевые мимимишки, а не гладиаторы. Удобненькие, бесхарактерные. Уже половина талантливых русских превращается в балласт»
50сегодня, 08:27
«Динамо» сравнило «Спартак» со свиньей, а себя – с дрессировщиком в тиктоке после ничьей в дерби
78сегодня, 08:17Фото
Пирс Морган: «Арсенал» одержал моральную победу над «Сити», у которых лучшим из 12 игроков был Оливер. Мы выиграем АПЛ»
47сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник Бэк, арендованный «Блэкберном» у «Ливерпуля», пожаловался на укус форварда «Престона» Осмайича. FA открыла расследование по инциденту в Чемпионшипе
152 минуты назад
Кубок короля Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Хазема», «Аль-Иттифак» против «Аль-Адалы»
352 минуты назад
«Тюкавин – гений, но Батраков еще большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта». Геркус о хавбеке «Локо» 
13сегодня, 07:50
Президент «Сьона» о дебюте Миранчука: «Для первого матча очень хорошо. Он набирает обороты» 
1сегодня, 07:34
Чемпионат Испании. «Бетис» сыграет с «Мальоркой»
370сегодня, 06:57
Чемпионат Италии. «Аталанта» примет «Комо»
219сегодня, 06:52
Биджиев о том, что «Махачкалу» называют «незрелищной»: «Кому‑то нравится прессинг, кому‑то – владение. Это спорное утверждение. Можем больше забивать»
4сегодня, 06:32
Де Дзерби о 3:2 с «Лионом» в меньшинстве: «Рад видеть такой менталитет и кураж «Марселя». Вышедшие на замену игроки помогли победить» 
6сегодня, 06:20
«Ахмат» – «Крылья Советов». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
3сегодня, 05:59
Директор «Пари НН» не считает, что команда в кризисе: «Сложный период, он начался еще в прошлом сезоне. Впереди еще много туров, все можно исправить» 
4сегодня, 05:50