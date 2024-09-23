Миранчук о дебюте за «Сьон»: «Цель – вернуться в хорошую форму. Трудности меня не пугают. Понравилась атмосфера»
Антон Миранчук подвел итоги дебютного матча за «Сьон».
Вчера российский полузащитник вышел в стартовом составе швейцарцев в матче против «Лугано» (0:0) и был заменен на 60-й минуте игры.
«Матч закончился со счетом 0:0, счет по игре. Это шаг вперед, который позволяет нам прогрессировать. Нам не повезло в некоторых моментах, особенно в первом тайме, когда были возможности забить.
Моя цель сейчас не только забивать, а еще работать над тем, чтобы вернуться в хорошую физическую форму. Тренировки – это одно, а матчи – совсем другое. Мне нужно время, чтобы понять, как играть с партнерами по команде. Трудности меня не пугают. Мне понравилась атмосфера на стадионе», – приводит слова Миранчука Le Nouvelliste.
Президент «Сьона» о дебюте Миранчука: «Для первого матча очень хорошо. Он набирает обороты»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости