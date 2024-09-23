Президент «Сьона» о дебюте Миранчука: «Для первого матча очень хорошо. Он набирает обороты» 

Президент «Сьона» оценил дебют Антона Миранчука за клуб.

Российский полузащитник вышел в стартовом составе в матче 7-го тура чемпионата Швейцарии против «Лугано» (0:0) и был заменен на 60-й минуте.

«Для первого матча это было очень хорошо. Он должен найти правильное расположение на поле и сыграться с товарищами по команде.

Это нормально, Антон только недавно прибыл в клуб, он набирает обороты», — сказал Кристиан Константин.