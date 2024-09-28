Зарема Салихова: «Лучшая покупка руководства – блогеры, рассказывающие, как прекрасен «Спартак». Все построено на вранье у этих управленцев, но футбол не обмануть. Результат на табло»

Зарема Салихова резко высказалась о менеджерах «Спартака».

«Лучшая покупка руководства – это блогеры, которые рассказывают, как прекрасен «Спартак ». Даже ветераны больше не выступают с критикой.

Потратили 100 миллионов с учетом агентских и подписных – чтобы что? Быть хуже всех московских команд?

За три года два спортивных директора, а результаты все хуже и хуже. Сейчас сменят и этого, крайнего всегда найдут. Так помпезно заходили в «Спартак» те, кто сейчас прячутся за вывеской «Лукойла ». Именно они должны отвечать и за научения Эшуорта , Амарала , за то, что у Абаскаля снесло крышу, за назначение непригодного Малышева, за потерю прежних лидеров команды.

Все построено на вранье в нынешнем «Спартаке» у этих управленцев, но футбол им не обмануть. Результат на табло», – подчеркнула супруга экс-президента клуба Леонида Федуна.