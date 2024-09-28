Зарема Салихова: «У «Локо» 3 иностранца, у «Спартака» – 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками»
Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Локомотива».
Команда Деяна Станковича проиграла матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3.
«У «Локо» 3 иностранца из 16. У нас – 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. У нас был лучший русский молодой состав.
Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками. Куда заведут этот «Спартак» Жданов, Малышев и Амарал?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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