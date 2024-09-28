Зарема Салихова высказалась о поражении «Спартака» от «Локомотива».

Команда Деяна Станковича проиграла матч 10-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3.

«У «Локо » 3 иностранца из 16. У нас – 3 русских. А еще 2 года назад все было наоборот. У нас был лучший русский молодой состав.

Новые управленцы не умеют работать ни с молодыми, ни с матерыми игроками. Куда заведут этот «Спартак» Жданов, Малышев и Амарал ?» – сказала супруга бывшего владельца «Спартака » Леонида Федуна.