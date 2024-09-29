Батраков о повышенном внимании к нему: «Очень много пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру»

Алексей Батраков рассказал, как реагирует на повышенное внимание медиа.

«Реагирую спокойно. Очень много всего пишут, нужно немного успокоиться. Сыграл я не первую и не последнюю игру.

Близкие за меня очень радуются. Это наша общая заслуга, они возили меня на тренировки, уставали, проходили через это», – сказал хавбек «Локо».

19-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локо» 13 игр, забил 7 голов и сделал 6 ассистов.