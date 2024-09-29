Алексей Батраков: «Никакого реального предложения от «Зенита» у меня не было, это просто придумывают. Я в «Локомотиве» и хочу побеждать каждую игру»

Алексей Батраков высказался о возможном интересе со стороны «Зенита».

– Вы – главная звезда «Локомотива», вас любят, но, наверное, больше всего фанаты переживают, что вы со временем уйдете в «Зенит».

– Это все сами просто придумывают – ни с чего, по-моему. Никакого реального предложения от «Зенита» у меня не было. Я в «Локомотиве» и хочу побеждать каждую игру.

– Вы бы хотели связать свою карьеру в России только с «Локомотивом»?

– Не хочу ничего загадывать – мы движемся от матча к матчу, – заявил полузащитник железнодорожников.

У Батракова 13 (7+6) очков в 10 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» ассистировал Воробьеву в игре со «Спартаком»