Алексей Батраков: «Никакого реального предложения от «Зенита» у меня не было, это просто придумывают. Я в «Локомотиве» и хочу побеждать каждую игру»
Алексей Батраков высказался о возможном интересе со стороны «Зенита».
– Вы – главная звезда «Локомотива», вас любят, но, наверное, больше всего фанаты переживают, что вы со временем уйдете в «Зенит».
– Это все сами просто придумывают – ни с чего, по-моему. Никакого реального предложения от «Зенита» у меня не было. Я в «Локомотиве» и хочу побеждать каждую игру.
– Вы бы хотели связать свою карьеру в России только с «Локомотивом»?
– Не хочу ничего загадывать – мы движемся от матча к матчу, – заявил полузащитник железнодорожников.
У Батракова 13 (7+6) очков в 10 матчах РПЛ. Хавбек «Локо» ассистировал Воробьеву в игре со «Спартаком»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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