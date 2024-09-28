«Локо» четко убрал «Спартак». Это ошибки Станковича или Самошников с Батраковым так хороши?

Экспресс-разбор и детали матча.

«Локомотив» выиграл дерби у «Спартака» (3:1) – благодаря дублю Ильи Самошникова.

Команда Деяна Станковича снова разочаровала в атаке.

Уверенная победа «Локомотива». С шестой голевой Батракова и дублем Самошникова

«Локо» уже на 7-й минуте наказал «Спартак» за слишком высокий прессинг: Илья Самошников ворвался в штрафную под точный пас Сергея Пиняева и забил. Илья теперь правый полузащитник, в прошлом матче с «Пари НН» (3:1) он сделал голевую на Алексея Батракова.

Хозяева и дальше играли активнее, но «Спартак» сравнял с пенальти, потому что Артем Карпукас задел Тео Бонгонда, когда спартаковец замахивался для удара. ВАР подтвердил решение главного судьи Владислава Безбородова, а Барко сделал 1:1. У него пять мячей и три голевых в девяти матчах Мир РПЛ – классный старт.

Экс-арбитр Анатолий Синяев поддерживает решение Безбородова: «Сомнения по степени контакта. Но если нападающий замахивается под удар, а ты сзади суешь ногу, то либо играешь в мяч и ты прав, либо не играешь, и тогда контакт на твоей совести/ответственности. Контакт на замедленной съемке виден. Карпукас ставит ногу, не играя в мяч. А нападающий уже замахивается и попадает в выставленную ногу Карпукаса. Поэтому это пенальти».

На 36-й минуте «Локо» забил второй – и это снова был Самошников! Освободился в штрафной, получил передачу от Карпукаса и вогнал с правой ноги, с правого края. У Ильи уже четвертый гол в этом сезоне РПЛ, до этого забил махачкалинскому «Динамо» (2:0) и «Ростову» (3:2).

Через пару минут «Спартак» едва не сравнял: вернувшийся в старт Шамар Николсон вывалился один на один с Ильей Лантратовым, но пробил неудачно.

А «Локо» во втором тайме довел до комфортной победы: Дмитрий Воробьев получил мяч на фланге, спокойно добрался до штрафной, двинул в центр и с левой из-под Олега Рябчука закинул в дальний. Очередной ассист – у 19-летнего Батракова. Уже семь мячей и шесть голевых в 10 матчах РПЛ – лучший бомбардир (вместе с Максимом Глушенковым), второй ассистент (после Вендела) и лидер по сумме результативных действий.

Станкович ошибся со схемой? Взгляды Дорского и Васильева

Деян Станкович выпустил в старте и Манфреда Угальде, и Шамара Николсона. Перед матчем на «Матч ТВ» был логичный вопрос о схеме. Вот реакция Станковича:

– Мы хотим быть опасными в атаке, при этом сохраняя организацию при игре без мяча, потому что нам будет противостоять очень хорошая, молодая и бегущая команда. Будет замечательный матч.

– 4-4-2 – верное предположение по вашей схеме?

– В каких‑то игровых фазах может быть и 4-4-2. Может быть и ромб в центре, и 4-3-3. Все будет зависеть от того, как будет складываться игра.

Александр Дорский не оценил идею главного тренера «Спартака»:

«4-4-2 при обороне – довольно сомнительное решение Станковича, которое, на мой взгляд, сказалось при двух голах «Локомотива». Понятно, что в первом эпизоде Миенти Абена совсем потерялся в штрафной, а игроки «Локо» дважды классно исполнили.

Но когда забивали первый, в середине Дмитрий Баринов оказался совсем один: Роман Зобнин пошел в прессинг, Руслан Литвинов остался по Батракову. Даниил Денисов показывал, что Баринов – один, но взять его было некому. В эту зону пошел вынос Ильи Лантратова, а дальше Батраков классно развернул атаку на левый край.

При втором голе у «Локо» вообще оказалось два игрока между линиями: Баринов в левом полуфланге, Карпукас по центру. Александр Сильянов классно обыграл Тео Бонгонда и покатил на Баринова. Ну и Барко слева без мяча при втором голе тоже не сыграл: Рябчук пошел за Воробьевым, а ширину никто не закрыл».

Илья Васильев тоже считает решения Станковича странными.

От организованного «Спартака» не осталось и следа.

1. Выход Шамара Николсона – провал . Еще больший кошмар – что он остался на второй тайм. Это убило позицию Манфреда Угальде: из привычного центра мучился левее или под Николсоном.

2. Оборона с Абеной – хаос, не понравились и передачи вперед . Литвинов гораздо сильнее, хоть и медленнее. Насколько я понимаю, Умяров остался в запасе из-за небольшого повреждения, поэтому Станкович решился на такую перестановку.

3. Барко слева при обороне – еще больший хаос для фланга и структуры в целом . Так «Спартак» упустил Батракова перед первым голом (умно развернул атаку) и остался без помощи при втором.

В итоге странные 4-4-2. Понимаю, что Зиньковский не убеждает, Медина недоступен, но у Станковича были другие решения: Барко – слева, а Пруцев/Мартинс в тройке с Литвиновым и Зобниным. Либо вернувшийся Маркиньос слева или новичок Мангаш, а в центре – Барко, Литвинов и Зобнин.

Получилось в стиле позднего Гильермо Абаскаля. И логичный вопрос после тройной замены на 64-й: эм, а где Виллиан Жозе? Одно касание в штрафной на 95-й, ноль ударов, ноль передач под удар. Вроде бы нашелся , а вроде бы и нет.

А «Локомотив» – супер. Воспользовались ужасным планом Станковича, показали идеальную реализацию, блестяще сыграли Самошников и Батраков, допущенных моментов – минимум. По делу преследуют «Зенит».

Мегаэффективные Самошников и Батраков. Вау!

Действия Ильи Самошникова и Алексея Батракова выделяем отдельно. Оцените.

1. Батраков умно разрезал оборону «Спартака» под прессингом – и перевел атаку на левый фланг. Самошников прекрасно забежал с левого фланга в слепую зону направо: Рябчук не успевал, Абена не контролировал пространство за спиной – Илья положил с левой.

«Я ждал, когда Сережа [Пиняев] уберет мяч в центр, чтобы вбежать под правого центрального защитника, потому что он был ориентирован на нападающего», – разложил Илья после игры в эфире «Матч ТВ». На вопрос о том, что он делал с другой стороны поля, Илья ответил, что всегда при атаке с левой стороны смещается как минимум к центру: «Там появляются зоны, тебя теряют центральные защитники, когда туда вбегаешь».

2. Самошников воткнул дубль с правой . Кстати, снова хорош Александр Сильянов: в эпизоде с первым голом отдал Пиняеву (предголевая передача), со вторым – направил Баринову. «Хорошо разыграли Баринов с Карпукасом. И хорошо, что Воробьев мяча не коснулся», – резюме Ильи.

3. Контратака с перехватом Самошникова и отрезанным Наилем Умяровым провели в два касания . Плюс великолепный ассист Батракова на ход Дмитрию Воробьеву.

Аплодисменты.

«Спартак» не проигрывал «Локо» больше двух лет. У команды Галактионова шанс на лидерство

Как минимум временно «Локомотив» выскочил на первое место, теперь для итогов трети сезона важно, как закончат «Краснодар» с «Зенитом».

Поднялись благодаря долгожданным трем очкам против «Спартака».

● Прошлая победа «Локо» в этом дерби была еще в апреле 2022-го. Потом шесть матчей: пять побед «Спартака» и ничья.

● «Локомотив» в классной форме: восемь побед в десяти турах Мир РПЛ.

● «Спартак» не побеждает в РПЛ три матча подряд, до этого было пару ничьих с динамовцами: из Москвы (2:2) и Махачкалы (1:1).

У «Локомотива» впереди кубковый матч с «Оренбургом», после него – «Крылья» в чемпионате. А «Спартак» сыграет в Кубке с московским «Динамо», через неделю в лиге – с «Ростовом».

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Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков