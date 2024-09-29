Джейми О′Хара: «Челси» может побороться за титул, настолько они хороши. Единственная проблема – Санчес и защита»
Джейми О′Хара считает, что «Челси» может побороться за победу в АПЛ.
«Челси выглядит хорошо. Наблюдать за Палмером — настоящее удовольствие, каждый раз, когда он получает мяч, что-то происходит.
«Челси» — настоящая команда. Мне все равно, что говорят. Все ругали их в начале сезона за то, что они делали и как относились к футболистам. Похоже, они все сделали правильно. Какой у них состав.
Я вам говорю, они могут бороться за титул. Они настолько хороши. Единственная проблема, с которой они сталкиваются, — это Роберт Санчес и четверка защитников. Но в атаке они пугают», – сказал экс-игрок клубов АПЛ.
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