У Палмера 43 результативных действия в АПЛ с прошлого сезона – больше всех
Коул Палмер больше всех совершил результативных действия в АПЛ с прошлого сезона – 43.
Примечательно, что за этот период хавбек провел за «Челси» 39 матчей.
Вторым идет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 42 очка по «гол+пас» с сезона Премьер-лиги-2023/24, третье место делят Мохамед Салах («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла») – по 36.
В субботу Палмер забил 4 гола в матче 6-го тура с «Брайтоном» (4:2).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости