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У Палмера 43 результативных действия в АПЛ с прошлого сезона – больше всех

Коул Палмер больше всех совершил результативных действия в АПЛ с прошлого сезона – 43.

Примечательно, что за этот период хавбек провел за «Челси» 39 матчей.

Вторым идет форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд – 42 очка по «гол+пас» с сезона Премьер-лиги-2023/24, третье место делят Мохамед Салах («Ливерпуль») и Олли Уоткинс («Астон Вилла») – по 36.

В субботу Палмер забил 4 гола в матче 6-го тура с «Брайтоном» (4:2).

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Squawka
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoОлли Уоткинс
logoЭрлинг Холанд
logoКоул Палмер
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