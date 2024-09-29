У Палмера 43 результативных действия в АПЛ с прошлого сезона – больше всех

Коул Палмер больше всех совершил результативных действия в АПЛ с прошлого сезона – 43.

Примечательно, что за этот период хавбек провел за «Челси » 39 матчей.

Вторым идет форвард «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд – 42 очка по «гол+пас» с сезона Премьер-лиги-2023/24, третье место делят Мохамед Салах («Ливерпуль ») и Олли Уоткинс («Астон Вилла») – по 36.

В субботу Палмер забил 4 гола в матче 6-го тура с «Брайтоном» (4:2).