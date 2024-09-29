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  • Форвард «Локо» Сарвели о повышенных премиальных за 3:1 со «Спартаком»: «Нас не обидели. Разбирали соперника и знали его слабые стороны. На них и сыграли» 
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Форвард «Локо» Сарвели о повышенных премиальных за 3:1 со «Спартаком»: «Нас не обидели. Разбирали соперника и знали его слабые стороны. На них и сыграли» 

Владислав Сарвели оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» (3:1) в Мир РПЛ.

– За счет чего удалось победить «Спартак»?

– За счет хорошей игры в атаке и в обороне.

– Вам удалось закрыть лидеров «Спартака» Барко и Угальде. Был такой план перед матчем? 

– Конечно. Мы разбирали соперника и знали сильные и слабые стороны «Спартака». На них и сыграли.

– За эту победу будут повышенные премиальные?

– Нас не обидели.

– «Спартак» не первый топ-клуб, с которым вы встречались в этом сезоне. Были ЦСКА, «Динамо». С кем было сложнее?

– Каждая игра по-своему получилась тяжелая. Сегодня удалось выиграть, чему мы очень рады. Мы продлили победную серию, – сказал нападающий «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
logoСпартак
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoВладислав Сарвели
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