Форвард «Локо» Сарвели о повышенных премиальных за 3:1 со «Спартаком»: «Нас не обидели. Разбирали соперника и знали его слабые стороны. На них и сыграли»
Владислав Сарвели оценил победу «Локомотива» над «Спартаком» (3:1) в Мир РПЛ.
– За счет чего удалось победить «Спартак»?
– За счет хорошей игры в атаке и в обороне.
– Вам удалось закрыть лидеров «Спартака» Барко и Угальде. Был такой план перед матчем?
– Конечно. Мы разбирали соперника и знали сильные и слабые стороны «Спартака». На них и сыграли.
– За эту победу будут повышенные премиальные?
– Нас не обидели.
– «Спартак» не первый топ-клуб, с которым вы встречались в этом сезоне. Были ЦСКА, «Динамо». С кем было сложнее?
– Каждая игра по-своему получилась тяжелая. Сегодня удалось выиграть, чему мы очень рады. Мы продлили победную серию, – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Евро-футбол.ру»
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