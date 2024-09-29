Сын вратаря «Спартака» Довбни перешел в ЦСКА из академии красно-белых
Сын вратаря «Спартака» Александра Довбни перешел в ЦСКА из академии красно-белых.
14-летний Никита Довбня выступал за спартаковскую школу на позиции нападающего с 2023 года. В составе команды 2010 года рождения он выиграл клубную лигу Москвы-2023.
Александр Довбня присоединился к «Спартаку» летом 2024-го на правах свободного агента. 37-летний игрок еще не дебютировал за красно-белых.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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