Зарема Салихова оценила работу спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

«Дежурные фразы кидал Амарал о том, что «Спартак» должен бороться только за первое место, преклонение перед эмблемой. Можно хоть 1000 раз поцеловать ромбик, но если спортивный директор видит результаты медосмотра [Виллиана ] Жозе, толщину жировой прослойки, а потом ставит свою подпись, то все слова это пыль.

И где во всей истории с Вилли Пухом генеральный директор? И мегапрофессиональный, пропитанный корпоративной культурой трансферный комитет. Льются рекой нефтяные деньги в «Спартаке» уже третий год, а приезжают мевли, бальде, довбни и Жозе. Полная футбольная дисфункция спортивного блока.

И Соболев прав – с этим менеджментом «Спартаку» не стать чемпионом. Лучше играть под свист трибун с обеих сторон, чем терпеть, что твой спортивный – это Амарал , а генеральный – Малышев », – сказала супруга экс-владельца «Спартака » Леонида Федуна.