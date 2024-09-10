Шунин не перешел бы в «Спартак»: «Кроме «Динамо», в футболке другого клуба представить себя не могу. Болельщики обеих команд точно не поняли бы»
Антон Шунин заявил, что не согласился бы перейти в «Спартак».
– «Спартак» искал опытного вратаря – в итоге подписал Довбню. К тебе не обращались?
– Давай скажем, что нет, ха-ха. Разговоры вокруг были, но не больше. Ничего конкретного.
– Если бы была конкретика, пошел бы?
– Я себя в футболке другого клуба, кроме «Динамо», представить не могу, а ты про «Спартак». Болельщики бы точно не поняли – ни одной, ни другой команды, – сказал экс-вратарь «Динамо».
Предложили бы приличные деньги, и подписал бы контракт.
Сейчас конечно удобно так говорить.