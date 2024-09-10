Шунин не перешел бы в «Спартак»: «Кроме «Динамо», в футболке другого клуба представить себя не могу. Болельщики обеих команд точно не поняли бы»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Антон Шунин Александр Довбня Чемпионат.com Футбол

Антон Шунин заявил, что не согласился бы перейти в «Спартак».

– «Спартак» искал опытного вратаря – в итоге подписал Довбню. К тебе не обращались?

– Давай скажем, что нет, ха-ха. Разговоры вокруг были, но не больше. Ничего конкретного.

– Если бы была конкретика, пошел бы?

– Я себя в футболке другого клуба, кроме «Динамо», представить не могу, а ты про «Спартак». Болельщики бы точно не поняли – ни одной, ни другой команды, – сказал экс-вратарь «Динамо».

7 комментариев
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Легко говорить, когда ты на пенсии, забашляли бы зарплату, пошел бы как миленький
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Да и вообще многим было бы срать
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А зачем этот вратарь дыра в Спартаке ?
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Вот тут точно звездёж чистой воды.
Предложили бы приличные деньги, и подписал бы контракт.
Сейчас конечно удобно так говорить.
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один почти все лето представлял себя в другой футболке, даже тренировался сам!)
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Ответ The Rush
Легко говорить, когда ты на пенсии, забашляли бы зарплату, пошел бы как миленький
Согласен.
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Ответ The Rush
Легко говорить, когда ты на пенсии, забашляли бы зарплату, пошел бы как миленький
Я хотел сначала оспорить это , но потом вспомнил его личку в Динамо.
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