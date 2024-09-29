Экс-арбитр Итурральде считает, что 2-й гол «Осасуны» «Барсе» следовало отменить: «В начале атаки был наступ, судья должен был зафиксировать фол» 

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил эпизод перед вторым голом в ворота «Барсы».

«Блауграна» проиграла в гостях «Осасуне» (2:4) в 8-м туре Ла Лиги . В начале атаки, приведшей ко второму голу в ворота каталонцев, хавбек хозяев Лукас Торро наступил на ногу форварду каталонцев Пау Виктору . Главный судья Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил.

«В борьбе за мяч игрок «Осасуны» наступил на ногу футболиста «Барселоны», после чего был забит гол. Поскольку в начале атаки был наступ, судья должен был зафиксировать фол.

ВАР должен был предупредить арбитра, что в начале атаки было нарушение правил. Рефери не зафиксировал фол, поскольку посчитал его недостаточным», – сказал экс-судья.