Экс-судья Бурруль о возможном фоле на Викторе перед 2-м голом «Барсе»: «Игрок «Осасуны» сначала коснулся мяча, а потом сделал наступ. Арбитр посчитал, что это не повлияло на атаку»

Перес Бурруль прокомментировал эпизод перед вторым голом в ворота «Барсы».

«Барселона » в гостях уступила «Осасуне» (2:4). В начале атаки, приведшей ко второму голу в ворота каталонцев, Лукас Торро наступил на ногу Пау Виктору . Главный судья Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил.

«Игрок «Осасуны» сначала касается мяча, и только потом происходит наступ.

Куадра Фернандес был прекрасно расположен и посчитал, что это не повлияло на дальнейшую атаку», – сказал бывший судья в программе Marcador на Radio Marca.