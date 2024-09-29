Экс-судья Бурруль о возможном фоле на Викторе перед 2-м голом «Барсе»: «Игрок «Осасуны» сначала коснулся мяча, а потом сделал наступ. Арбитр посчитал, что это не повлияло на атаку»
Перес Бурруль прокомментировал эпизод перед вторым голом в ворота «Барсы».
«Барселона» в гостях уступила «Осасуне» (2:4). В начале атаки, приведшей ко второму голу в ворота каталонцев, Лукас Торро наступил на ногу Пау Виктору. Главный судья Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел в данном эпизоде нарушения правил.
«Игрок «Осасуны» сначала касается мяча, и только потом происходит наступ.
Куадра Фернандес был прекрасно расположен и посчитал, что это не повлияло на дальнейшую атаку», – сказал бывший судья в программе Marcador на Radio Marca.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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