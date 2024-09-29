Морьентес о расизме в футболе: «Чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. В мое время это казалось чем-то нормальным, но это не так. Это’О пытался уходить с поля, Винисиус был не первым»

Фернандо Морьентес высказался о расизме в футболе.

«Положительным моментом во всем этом является то, что создаются инструменты для борьбы с расизмом. Сейчас я являюсь послом Ла Лиги, и есть замечательный проект «Ла Лига против», принимаются меры. Теперь мы уделяем больше внимания такого рода ситуациям.

В мое время это казалось чем-то нормальным, но это не так. В какой-то момент Винисиус стал предавать это огласке. Нельзя позволять, чтобы кто-то оскорблял его из-за цвета его кожи. Я думаю, он относится к этому очень серьезно, и так и должно быть.

Я думаю, это фантастика – предавать это все огласке и попытаться искоренить. Он был не первым, я видел, как Это’О пытался уходить с поля [в таких ситуациях]. Теперь Винисиус привлекает внимание общественности к этой проблеме.

И чем быстрее мы покончим с этим, тем лучше. Должна быть нулевая терпимость к такому поведению, – сказал бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес.

Морьентес о «Золотом мяче»: «Отдадут Винисиусу – более чем заслуженно. Зачем давать правому защитнику? Футбол – это страсть и голы. Но Карвахаль, Беллингем, Родри тоже заслужили»