Беллингем о борьбе Винисиуса с расизмом: «Он всегда улыбается. Тяжело видеть его слезы, Вини даже говорил об уходе из футбола»

Джуд Беллингем расскзал, что Винисиус хотел завершить карьеру из-за расизма.

Полузащитник «Реала » прокомментировал заявление бразильца, которое он, не сдержав слез, сделал в марте во время паузы на матчи национальных команд: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев» .

«Тяжело видеть Вини таким.

Тот Вини, которого я знаю, всегда улыбается и подбадривает, поэтому это меня задевает. Он даже говорил о том, чтобы бросить играть и уйти из футбола.

Мы должны поддержать его, дать ему почувствовать себя любимым», – сказал Джуд Беллингем в эпизоде своего документального фильма.